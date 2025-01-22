بقذيفة المترجي وبانينكا عاشور.. الأهلي يتعادل مع فاركو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الأهلي أمام نظيره فاركو المقامة بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنادي الأهلي قبل أن يعود إلى تقنية الفار ويقوم بإلغائها، لتشهد الدقيقة 22 الهدف الوحيد في الشوط الأول، من تسديدة قوية من زهير المترجي سكنت على يسار محمد الشناوي.

وسيطر لاعبو فاركو على باقي مجريات الشوط الأول وأهدر لاعبوه فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني، لولا فقدان مهاجم فاركو اتزانه داخل منطقة الستة ياردة، أمام الكرة والمرمى كان خاليًا.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفار، سجلها إمام عاشور ببراعة شديدة على طريقة البانينكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

تشكيل الأهلي أمام فاركو

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة فاركو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

وأعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره الأهلي.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي– عزمي غومة – أحمد جمال.

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – عمرو ناصر.

الهجوم: محمد فخري – أحمد شريف – زهير المترجي.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة.

