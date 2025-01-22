“إبداع 13".. طلاب وفرق من جامعة طنطا في يتأهلون في 12 مجالا متنوعا

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن تأهل عدد من طلاب وفرق الجامعة للتصفيات النهائية في مهرجان “إبداع 13"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، بهدف تنمية المواهب الشبابية في مجالات الأدب، الفنون، والابتكارات العلمية والاجتماعية.

أضاف الدكتور محمد حسين أنه تم تأهل الطلاب في 12 مجال مختلف شملت مجال الابتكارات العلمية" الشركات الناشئة وريادة الأعمال"، حيث تأهل فريق “Upcycle”، وضم الطلاب شريف وائل عنتر غانم المقيد بكلية التجارة، وهمس أحمد المصري المقيدة بكلية طب الأسنان، وفوزية علاء سلامة بدر المقيدة بكلية طب الأسنان، وفى مجال الرواية تأهلت سلمى محمد حسانين حسن عن رواية "مدلهم".

وفى مجال شعر العامية تأهلت بسنت على إبراهيم الفقي عن "طرحة الجميزة"، وفى مجال الشعر الفصحى تأهل أحمد مصطفى عبد المحسن أبو غزالة عن "درس من الشعر" ومصطفي عبد العظيم السيد عبد العظيم عن " ثوب من الليل"، وفى مجال الابتكارات العلمية " الابتكارات الهندسة" تأهيل تسنيم حمدي الرميسي وخلود رمضان عبد المنعم سعيد عن مشروع "Toxic gases"، وفى مجال الفنون التشكيلة نحت " غير متخصص" تأهيل رضا محمد ملكي، وفى مجال الترانيم الفردي تأهل باتسى هانى جرجس كامل سوريال، وفى مجال الانشاد الفردي تأهل محمود أشرف شعبان الدسوقى، وفى مجال الفنون التشكيلية أشغال فنية" متخصص" تأهلت هنا مصطفى فهي، وفى مجال الموسيقى والكورال تأهل فريق كورال الجامعة، وفى مجال الفنون التشكيلية "تصوير ضوئي" متخصص تأهلت نور محمد أحمد على، وتأهل فريق الجامعة للفنون الشعبية.

هنأ الدكتور محمد حسين طلاب الجامعة المتأهلين للتصفيات النهائية في مهرجان “إبداع 13"، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تأهيل طلابها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية وتوفير كافة أشكال الدعم لهم وتدريبهم ليحصدوا البطولات المختلفة، موجها خالص شكره للدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ياسر عبده المشرف على نادى العلوم، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافي، ومنال شحاته مدير إدارة النشاط الفني، وكريمة حلاوة مدير إدارة النشاط الثقافي، وماريان برسوم مشرفة الترانيم، والمايسترو محمود صفوت مدرب الموسيقى والكورال.