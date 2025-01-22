«كم تساوي مدينة أنت لست فيها؟» رواية للكاتبة إنجي الشيمي في معرض الكتاب

تشارك الكاتبة إنجي الشيمي الخولي، في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، برواية "كم تساوي مدينة أنت لست فيها؟ " الصادرة عن دار فصحى للنشر والتوزيع، والتي ستكون متوفرة في معرض الكتاب في صالة 1، جناح B68.

ويقول جانب من الرواية:" يشعر الإنسان بالغربة عندما يفقد عزيزًا عليه، لا سيما إن كان أقرب الأقربين؛ ليست الغربة بهجرة الوطن والترحال إلى وطن آخر، بل الغربة في فقدان الروح لحالها عند رحيل أحدٍ ما إلى مكان بعيد، ويبقى حينها السؤال: كم تساوي مدينة أنت لست فيها؟!.

رواية "كم تساوي مدينة أنت لست فيها؟

وتابعت الكاتبة:"ربما مدينة واحدة أو أكثر وربما لا شيء من الأساس؛ فلكل ذكرى حنينها ولكل ذكرى أيضًا آلامها ربما تتعدد المدن و يكثر الترحال هربًا من حدث أليم أو ذكرى سعيدة رحل صاحبها؛ ما بين الحنين و الذكريات تكمن المدن الحزينة! وإن كنتم لا تعلمون مدن الحزن فالقلب أكبر بوابة لمدن الذكريات والآلام".