مدير معهد فلسطين للأمن القومي: العدوان الإسرائيلي على جنين جاء إرضاءً لسموتريتش

الأربعاء 22/يناير/2025 - 03:52 م

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الكابينت الإسرائيلي اتخذ قرارا بشن عملية عسكرية على مدينة جنين إرضاءً لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، حيث إن سموتريتش لديه خطة الحسم في الضفة الغربية ولديه ثلاث وزارات مهمة جدًا وهو يريد الآن تقطيع أوصال الضفة الغربية بين الشمال والوسط والجنوب.

وأضاف “الشروف”، في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الاحتلال هو تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يريد حل الدولتين، ويريد خلق حالة فوضى في الضفة والضغط على سكان الضفة من أجل الهدف الأساسي لأن الحرب هي حرب ديموغرافية ولا يريد أن يكون هناك سكان فلسطينيون ويريد استبدالهم بإسرائيليين ويهود وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الذي يحكم إسرائيل الآن هو اليمين المتطرف، فحكومة إسرائيل لا يوجد بها يسار، ونتنياهو يعلم إذا لم يوافق على خطة سموترتيش فستسقط حكومته في اليوم التالي.