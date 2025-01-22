حماة الوطن: 25 يناير سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال الشرطة

توجه حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى 73 لعيد الشرطة المصرية 25 يناير، هذا اليوم الذي سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال الداخلية الأبرار على مر التاريخ.

وأكد الحزب في بيان صحفي له ، أن رجال الشرطة البواسل جسدوا بكل إخلاص أروع معاني التضحيات في معركة الإسماعيلية، عند مواجهة المحتل الغاشم عام 1952، وقدموا العديد من شهداء الواجب الوطني.

وأشار حماة الوطن، إلى أن تضحيات الشرطة المدنية لا زالت شاهدة على رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، بعدما خاضوا من معارك يشهد لها الجميع في مواجهة الإرهاب، فضلا عن دورهم المجتمعي في خدمة أبناء مصر. وفي يوم الخامس والعشرين من يناير نحتفل كذلك بالذكرى 14 لثورة يناير المجيدة، والتي صححت مسارها بعد ذلك ثورة 30 يونيو ، لتنطلق مصر في مرحلة حديثة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

