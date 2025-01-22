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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام حوثي: الإفراج عن طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار

السفينة جلاكسي ليدر
السفينة جلاكسي ليدر
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أفادت وسائل إعلام حوثية، أنه تم تسليم طاقم السفينة «جلاكسي ليدر» إلى سلطنة عمان بالتنسيق مع «حماس» ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.

وأوضح الإعلام الحوثي، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن طاقم السفينة، وهو ما يأتي في إطار معركة إسناد غزة ودعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن السفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون، وإنها ليست سفينة إسرائيلية".

يذكر أنه في 20 نوفمبر الماضي، احتجزت جماعة الحوثي ما وصفتها بـ"سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

ولم تكشف الجماعة منذ ذلك الوقت عن موقع السفينة "جالاكسي ليدر"، لكن وكالة "فرانس برس" قالت، إن الحوثيين نقلوها إلى ميناء الصليف في الحديدة.

 

السفينة جلاكسي ليدر سلطنة عمان حماس وقف اطلاق النار القاهرة الاخبارية