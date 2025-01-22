Business Insider Africa: مصر من أفضل 10 وجهات سياحية

اختارت العديد من الصحف الدولية الأفريقية المقصد السياحي المصري ضمن أفضل الوجهات السياحية لزيارته خلال عام 2025، وذلك لما يتمتع به من مقومات متميزة تجعله وجهة سياحية جاذبة ومتميزة وممتعة حيث به العديد من التجارب السياحية والتي تنوعت بين الاستمتاع بالتاريخ والحضارة العريقة والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ المتميزة والأسعار المناسبة.

تحت عنوان " أفضل 10 وجهات سياحية للسفر إليها في أفريقيا خلال عام 2025"، أشار موقع Business Insider Africa أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بين هذه الوجهات، حيث إنها تقدم العديد من التجارب السياحية المتنوعة التي لا تُنسى والتي تلبي أذواق كافة السائحين سواء الباحثين عن المغامرة أو الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة أو محبي الثقافة والتاريخ والتراث.

كما استعرض بعض من هذه الأماكن مثل منطقة أهرامات الجيزة، ووادي الملوك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل بأسوان.

في حين وصف موقع Atqnews، المتخصص في السياحة والسفر في أفريقيا، مصر بأنها من أكثر الدول في قارة أفريقيا جذباً للسياحة لما تتميز به من مزيج سياحي خاص يجمع بين التاريخ الخالد والجمال والمناظر الطبيعية الخلابة، لافتاً إلى أن أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول لازالوا يبهروا المسافرين، كما أن نهر النيل يتيح للزائرين فرصة الاستمتاع برحلة نيلية لمشاهدة المعابد الأثرية الشاهقة التي تطل على ضفتيه، هذا بالإضافة إلى ما تتميز به مصر من شواطئ خلابة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والصحراء البيضاء، والواحات الخصبة مثل الواحات البحرية.

وأشار أيضاً إلى أن الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر أبريل هي الوقت المثالي لزيارة مصر حيث الطقس اللطيف المعتدل مما يتيح للزائرين الفرصة للاستمتاع بالتجارب السياحية المتنوعة والتجارب الثقافية النابضة بالحياة.