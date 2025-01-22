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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

النقل البري تعلن عن فرص عمل للسائقين بأكتا للنقل الجماعي

أشرف الدوكار
أشرف الدوكار
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أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار عن توفير فرص عمل و فتح باب التعيين للسائقين الذين يحملون رخصة قيادة مهنية درجة ثانية، ثالثة خاصة، للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة علي سيارات العاصمة "سائق تاكسي"، بشركة اكتا للنقل الجماعي التابعة لوزارة النقل.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين النقابة والشركة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات من اجل توفير فرص العمل للمواطن والحد من نسب البطالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من اجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وعن الشروط التي يجب توفرها بالوظائف أكدت الشركة على ما يلي:

1-  ضرورة حصول المتقدم على رخصة قيادة درجة ثانية، ثالثة، خاصة وسارية مدة لا تقل عن عام.

2-  أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

 3- أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منه.

4-  مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد.

5- فيش جنائي باسم شركة اكتا للنقل الجماعي.

6-  صورة من بطاقة الرقم القومي.

7-  برنت تأمينات.

8-  نموذج 111 کشف طبي.

9-  كعب عمل.

10- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

11-  شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.

12-  اجتياز اختبارات القيادة.

كما أكدت النقابة أن المقبولين سيحصلون على مرتبات مجزية تصل الي 6 آلاف جنيه، وحوافز تصل إلى 4 آلاف جنيه بدون حد اقصي، وتتحمل الشركة قيمة الضرائب والتأمينات، تأمین اجتماعي، تأمين طبي، توفير أماكن للمغتربين للإقامة، توفير زي مخصص للقيادة.

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