الرئيس الصيني يلتقي بشخصيات غير أعضاء في الحزب الشيوعي للاحتفال بالعام الجديد

اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع المسؤولين عن اللجان المركزية للأحزاب الديمقراطية واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى شخصيات غير حزبية في قاعة الشعب الكبرى، وذلك بمناسبة اقتراب مهرجان علم الأفعى الصيني التقليدي.

وخلال الاجتماع، قدم شي جين بينغ تحياته الصادقة لجميع الأحزاب الديمقراطية واتحاد الصناعة والتجارة والأشخاص غير الحزبيين نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم تساي دا، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وقادة يمثلون الأحزاب الديمقراطية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات.

في كلمته، أكد تساي دا على التعاون الوثيق بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية، مشيرًا إلى نجاح الدورة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب التي أسفرت عن قرارات مهمة لتعميق الإصلاحات وتحقيق التحديث الصيني.

كما دعا تساي إلى الاستمرار في تعزيز التعاون بين الأحزاب الديمقراطية والتنسيق الكامل مع اللجنة المركزية للحزب.

من جانبه، ألقى شي جين بينغ كلمة تناول فيها إنجازات الصين في عام 2024، مشيدًا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها البلاد على مدار العام.

كما أكد على أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات والابتكار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين التنمية والأمن.

وأوضح شي أن عام 2025 هو العام الأخير من الخطة الخمسية الرابعة عشرة، مشددًا على ضرورة التركيز على التنمية عالية الجودة وتعزيز الاعتماد على الذات في المجالات التكنولوجية، مع الاستمرار في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما الرئيس الصيني ثلاث آمال للأحزاب الديمقراطية واتحاد الصناعة والتجارة وغيرهم من الشخصيات غير الحزبية، تتعلق بتحقيق تقدم سياسي، وتعميق الإصلاحات، وتعزيز بناء بيئة سياسية جيدة تعزز من العمل الجماعي لتحقيق رفاهية الشعب الصيني.