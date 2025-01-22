تشكيل هجومي لفاركو أمام الأهلي بالدوري

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره الأهلي، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد الجيش ببرج العرب"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي– عزمي غومة – أحمد جمال.

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – عمرو ناصر.

الهجوم: محمد فخري – أحمد شريف – زهير المترجي.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة.

