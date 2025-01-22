رئيس أرمنت بالأقصر يبحث مشكلات أكشاك الكهرباء المعطلة وطفح البيارات

عقد العميد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمناقشة آخر مستجدات مشروعات المرافق ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمركز، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات تعوق العمل والوقوف على نسب الإنجاز.

مجلس مدينة أرمنت

وناقش رئيس المدينة بالاجتماع، مشكلة أكشاك الكهرباء المعطلة بالقرى، حيث أفاد مسئول الكهرباء أنه تم استلام مذكرة من رؤساء القرى بحصر الأكشاك وتم إرسالها للجهاز، حيث تم توجيه رؤساء القرى بعمل حصر لأكشاك الكهرباء المعطلة، وبالنسبة للطرق تم التشديد على سرعة الرصف البارد وتغطية الحفر ورد الشيء لأصله وأفاد مسؤل الهيئة العامة للطرق والكباري بأن العمل مستمر.

رئيس أرمنت يوجه بسرعة تسليم الوصلات المنزلية للأهالي

كما شدد رئيس مدينة أرمنت، على الإنتهاء من الجزء المتبقى من أعمال الرصف بطريق ترعة السواحل بأرمنت الحيط، كما شدد على رئيس قرية الرياينة بالكسح لشارعي الشرايدة والعطاطوة يوميًا، لحين تشغيل الصرف الصحي لديهم، وذلك بعد مناقشة شكوى مقدمة من أحد المواطنين بقرية الرياينة شارع الرشايدة بطفح البيارات المستمر، وشدد رئيس المدينة علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة توصيل خدمات الصرف.

كما نبه رئيس المدينة، خلال الاجتماع، على جميع الشركات المنفذة للمرافق بسرعة الانتهاء من كافة المرافق بمنطقة مجمع المحاكم وحتى مجلس المدينة، حتى يتم رصف الطريق بداية من مجمع المحاكم، مرورًا بمصنع السكر حتى مجلس مدينة أرمنت، والتأكيد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تسليم الوصلات المنزلية للأهالي، وأيضا تم التشديد على رؤساء القرى بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروعات في نطاق قراهم.

حضر الاجتماع، كلٌ من المهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، والدكتور كرم النوبى بشارة مدير إدارة التخطيط بالمركز، ومسئولو المرافق بمشروعات حياة كريمة ورؤساء القرى بالمركز.

حياة كريمة (1)

حياة كريمة (2)

حياة كريمة (3)

حياة كريمة ارمنت (1)

حياة كريمة ارمنت (2)