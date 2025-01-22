الكنيست الإسرائيلي يُصوِّت ضد إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحاته من أمام معبر رفح المصري، اليوم الأربعاء، أن ساعة تلو الأخرى تزداد الحركة وحالة الزخم الموجودة أمام منفذ رفح البري من ناحية الجانب المصري، وذلك بازدياد أعداد الشحنات التي تصل إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح الأحد الماضي، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.