الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تستقبل وفدًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

استقبل المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بديوان عام الشركة وفدًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضم كلا من المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، المهندس علاء نسيم، المشرف العام على قطاع الكهرباء بالهيئة، والمهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس علي فاروق، مدير إدارة الكهرباء بالجهاز، والدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، ومعاوني رؤساء أجهزة المدن.

وناقش خلال الزيارة عدد من المشروعات القائمة في مدينة برج العرب الجديدة وعلى ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالمدينة ولا سيما مشروعات الكهرباء وتذليل كافة العقبات والمشكلات بالمدينة والخاصة بأصحاب المصانع والمستثمرين.

كما أكد المهندس إيهاب الفقي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات التي تتطلب التغذية الكهربائية فيها مع مراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ والتنسيق الكامل مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة لبحث كافة المشكلات التي تعوق التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات القائمة.

وقد أثمر هذا الاجتماع كثير من الأخبار السارة بشأن حل أغلبية المشكلات المعلقة بين الشركة وجهاز مدينة برج العرب الجديدة وقرية مراقيا وماربيلا السياحية

وقد حضر الاجتماع من الشركة السادة النواب ورؤساء قطاعات الشركة.

وفي نهاية الاجتماع قدم المهندس أحمد علي، مساعد نائب وزير الإسكان والمرافقين له شكرهم وتقديرهم لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي على التعاون والتنسيق الدائم والمستمر لخدمة مواطني ومستثمري مدينة برج العرب الجديدة وحل المشكلات والمعوقات الخاصة بقطاع الكهرباء.