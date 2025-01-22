رئيس سلامة الغذاء يستعرض مع مصدري النباتات الطبية والعطرية تحديات القطاع

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مجموعة من كبار وصغار مصدري النباتات الطبية والعطرية وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظات الفيوم، بني سويف والجيزة بالإضافة إلى مجموعة من الفريق التقنى بالهيئة، لبحث ومناقشة أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الهام.

تناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه عمليات التصدير لقطاع النباتات الطبية والعطرية خاصة في ضوء تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدور المنوط بها وفقاً للقانون في مسؤولية سحب العينات من الشحنات المعدة للتصدير خلفاً للحجر الزراعي المصري، وإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصدرة، مع وضع الحلول الملائمة لها لتتخذ مسار التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار دعم ودفع عجلة تصدير النباتات الطبية والعطرية.

واستعرض الهوبي التحديات التي تواجه قطاع التصدير ومنها آلية التعامل مع مخزون الموسم السابق من النباتات الطبية والعطرية، ونسب سحب العينات وفقاً لمنهجية تقييم المخاطر التي تتبناها الهيئة وكذا قرارات التحفظ والإجراءات المتخذة في حالة عدم مطابقتها للاشتراطات، وعمليات المعالجة التي تضمن التوافق مع حدود الاستيفاء للاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء مثل التبخير وصناعة الزيوت وغيرها.

وفي نهاية اللقاء أكد الهوبي، أنه جاري العمل على وضع حلول تدريجية لتبسيط الإجراءات بالتشاور مع أصحاب المصالح لتطبيقها وفق جدول زمني محدد، ويتم الآن إعداد هذه الإجراءات بحيث تتواءم واشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبما لا يشكل إعاقة لعمليات التصدير لمنتجات النباتات الطبية والعطرية.

ومن جانبهم أشاد مصدرو النباتات الطبية والعطرية بنجاح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتياز زيارة المراجعة الفنية الأخيرة التي قام بها وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الميكروبيولوجية على النباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 - 26 نوفمبر 2024، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في دعم الثقة في النظام الرقابي المطبق في مصر والذي يساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة التصدير لهذا القطاع الحيوي، كما تقدموا بالشكر للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على جهود الهيئة ونجاحاتها الملموسة في الآونة الأخيرة ودورها الواضح في تعزيز الجهود وتذليل أية عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية.