المركزي للمبيدات يعرض رؤية مصر في تسجيل المبيدات بمعرض أجري إكسبو

شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات في الجلسة النقاشية والتي ينظمها الحجر الزراعي بمعرض أجري إكسبو وخلال فاعليات اليوم الثاني للمعرض، وفي هذا السياق قامت مدير المعمل المركزي للمبيدات بتقديم عرض توضيحي عن مهام وأنشطة المعمل المركزي للمبيدات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

حيث ناقشت الجلسة النقاشية دور المعمل المركزي للمبيدات في تسجيل المبيدات وتحليلها أثناء التجريب لمدة موسمين متتالين في الظروف المصرية حيث يتم التسجيل من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

كما يجري المعمل دراسات السمية البيئية والحادة وجودة العبوات وكذلك دراسات تقدير فترة ما قبل الحصاد وهي المدة بين آخر رشة للمبيد وجمع المحصول وذلك لإنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات من أجل زيادة الصادرات والحفاظ علي صحة الانسان، كما يشترك المركزي للمبيدات مع متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في مشروع الرصد بإشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وذلك لرصد متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية بالمحافظات المختلفة.

وقامت أبو يوسف بعرض موقف تسجيل المبيدات في الاتحاد الأوروبي إلى جانب استعراض أهم المعايير والتشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في الواردات الزراعية خلال الفترة القادمة الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء ومنها متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية، موضحةً أهمية دور المعامل المركزية في منظومة سلامة الغذاء المصرية ودورها الفعال في حماية المستهلك المحلى قبل المستهلك الخارجي.

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