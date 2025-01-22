جامعة النيل تطلق أول دبلوم من نوعه في مصر لأخصائيي الإعاقة البصرية والمكفوفين

أعلنت جامعة النيل، عن توقيع وصندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، و جامعة ويسترن ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الإعداد لمجموعة دبلومات ودورات تعليمية خاصة بذوي الإعاقة البصرية وكيفية تأهيل من يتعاملون معهم في مختلف المجالات على التعايش بشكل طبيعي، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لهم، وتطوير مشروعات تعليمية مبتكرة تسهم في تمكين ذوي الاعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع، أعلنت كلية التعليم المستمر، بجامعة النيل، عن إطلاق دبلوم الدراسات العليا لأخصائيي الإعاقة البصرية والمكفوفين، حيث يجمع برنامج الدبلوم بين خبرة جامعة النيل في نماذج التعليم المستمر الناجحة، وخبرة مؤسسة بصيرة في تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقات البصرية من خلال مركز التميز التابع لها الأول من نوعه في مصر، و خبرة جامعة ويسترن ميتشجان في الدراسات الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر حيث انها تعتمد تطبيق أفضل ممارسات ومعايير للجودة، كما يقدم البرنامج تخصصين أساسيين: تخصص التوجيه والحركة (OM) وتخصص ضعف بصر (LV).

من جانبه أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، أن دبلوم الدراسات العليا لأخصائيي الإعاقة البصرية والمكفوفين يعتبر أول برنامج دراسات عليا في مصر بمعايير دولية، لتخريج متخصصين مؤهلين على درجة عالية من الإحترافية في التعامل مع ذوي الإعاقات البصرية في شتى مناحي الحياة بداية من التعليم وحتى الدمج الشامل في المجتمع.

وقال رئيس جامعة النيل، إن ما يميز هذة الدبلومة هي أنها تلبي الطلب المتزايد في السوق على أخصائيي الإعاقة البصرية الناتج عن وجود أكثر من ٦ ملايين شخص لديهم إعاقة بصرية في جمهورية مصر العربية ، ٢٠٪ مكفوفين كلياً و ٨٠ % لديهم بقايا إبصار، أيضاً توجه الحكومة نحو دمج الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة في المجتمع (بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية)، حيث تتقاطع الإعاقة البصرية مع ٣٠٪ من الإعاقات الأخرى، كما تغطي الدبلومة النقص في عدد المتخصصين الذين يدركون طبيعة وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وكيفية خدمتهم، هذا خلافا لمعظم الدول المتقدمة، حيث لا يوجد تعليم أو تدريب ممنهج مواكب لتنمية قدرات ومعارف المهنيين المتخصصين في هذا المجال.

في سياق متصل قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، جامعة النيل، أنه تم تصميم وإعداد هذا البرنامج من قبل أعضاء هيئة التدريس من جامعة ويسترن ميشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لديها أحد أفضل أقسام دراسات المكفوفين وضعاف البصر في العالم، ليكون البرنامج الأول من نوعه في مصر، كما أن خريجي تخصص التوجيه والحركة وضعف بصر مؤهلين للتقدم لاختبار الإعتماد الدولي الأمريكي من أكاديمية إعتماد تعليم الأخصائيين المهنيين في مجال التأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة البصرية (ACVREP) ليصبحوا أخصائيي توجية وحركة وضعف بصر معتمدين دولياً وهذا يعد من المجالات التي أصبح عليها طلب كبير ليس فقط في مصر، وإنما أيضا في دول أخرى لاسيما في دول الخليج.

وعددت الدكتورة نيفين عبد الخالق، مجالات المسار الوظيفي بعد الدبلومة والذي يمنح من حصل عليها ميزة تنافسية، حيث يمكن للمتقدمين للدبلومة والحاصلين عليها إنشاء مركز تأهيل خاص بالأشخاص ذوى الإعاقات البصرية، والحصول على الدعم الفني والاستشاري من مؤسسة بصيرة التي تدير أول مركز تأهيل فريد من نوعه في مصر، كما ان الحاصل على الدبلومة يعد واحدا من أوائل المتخصصين المصريين المعتمدين في إحدى تخصصات ضعف البصر والمكفوفين، وهو ما يمنح ميزة تنافسية في العمل سواء في التعليم، أو المنظمات غير الحكومية، أو الحكومة، أو عيادات العيون، أو مكاتب الإعاقة، أو الرعاية النفسية والسلوكية للأطفال، أو الرعاية لدور المسنين، كما ان اتجاه القيادة السياسية والحكومة في دمج ذوي الإعاقة أدى إلى اهتمام سوق العمل بهذه التخصصات، مؤكدة ان رواتب معلمي الطلاب المعاقين بصريا أعلى بنسبة ٢٥% على الأقل من رواتب المعلمين في المدارس العامة، كما ان هناك فرص عمل متميزة خارج مصر وخاصة في منطقة الخليج للحاصلين على الدبلومة.

وقالت عميد كلية التعليم المستمر، جامعة النيل، أن مدة دبلومة التوجيه والحركة، ودبلومة ضعف بصر ٣ فصول أكاديمية بواقع ٣٥٠ ساعة تدريب عملي في مجال التخصص، كما أن دبلومة الدراسات العليا لأخصائي الإعاقة البصرية والمكفوفين تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لتطوير المهارات والخبرات في هذا المجال الحيوي، داعية المهتمين إلى التسجيل للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.

وأعلنت الجامعة أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدبلومة التقدم للتسجيل من خلال الرابط التالي https://sce.nu.edu.eg/postgraduate-diploma-blindness-and-visual-impairment-specialist

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