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الأربعاء 22 يناير 2025
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فضائيات

رئيس بلدية جنين السابق: قوات الاحتلال تقوم بهجمة شرسة غير مسبوقة منذ الأمس| فيديو

نضال عبيدي
نضال عبيدي
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روى نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين السابق، ما يحدث في مدينة جنين بالضفة الغربية تحت وطأة الآليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا أن البوصلة لم تنحرف من غزة إلى الضفة الغربية، بل كانت مهيئة ومجهزة للقضاء على المقاومة في غزة ومن ثم الانتقال لغزة الصغرى وهي جنين ومخيمها.

وأضاف عبيدي في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ظهيرة أمس الثلاثاء، تقوم بهجمة شرسة غير مسبوقة، حيث تم استهداف المواطنين في المركبات الخصوصية العادية واستهداف المركبات العمومية التي تنقل كل المواطنين حتى استهداف المشاة بجانب استهداف سيارات الإسعاف، إذ تم تصفية ثلاثة من المواطنين بدم بارد أمس، ومنع الطواقم الطبية من الوصول إلى مكان الحوادث.

وأكد أن الحالة الإجرامية المسعورة الذي يعيشها النظام السياسي الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا والمدعوم أوروبيًا والمدعوم بكل دول الاستعمار هذه هي صفة الحالة الموجودة الآن محاولة تقطيع أوصال الضفة الغربية والانقضاض على جنين ومخيمها بشكل تام.

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