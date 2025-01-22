طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة مصر وأيسلندا ببطولة العالم لليد

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد تعيين طاقم حكام ألماني، لإدارة مباراة منتخب مصر أمام أيسلندا اليوم في أول مباريات الدور الرئيسي والمباراة الرابعة للفراعنة في بطولة العالم.

حذر الجهاز الفني لاعبينا من طبيعة الحكام الألمان الذي يسمحون باللعب العنيف، وهي بالطبع ميزة لعمالقة ايسلندا الذي يتميز أداءهم ، باستخدام القوة التي ربما تصل للعنف أحيانا، فيما يتميز منتخبنا بالأداء الفني الذي يعتمد علي المهارة والرشاقة والتوازن التكتيكي.

وتعد مباراة اليوم مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر في ظل صدامه مع عمالقة أيسلندا متصدرين مجموعتهم وفي أول مباريات الدور الرئيسي المؤهل للأدوار النهائية، ونجح منتخبنا في تصدر مجموعته بعد الفوز علي الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور.