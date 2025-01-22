ضبط 100 بطاقة تموينية بغرض التربح غير المشروع بالإسكندرية

شنت إدارة رقابة المديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان والإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد عبد الحميد بعدة حملات على المخابز البلدية المدعمة و مستودعات البوتاجاز والأسواق والتي أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميع ١٠٠ بطاقة تموينية بغرض التربح غير المشروع.

وضبط ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدية بمخبز بلدي اخر، وتحرير محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز الخاصة بأحد المخابز البلدية، وتحرير ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، وتحرير محضرين توقف للمخابز بلدية.

وكما تم تحرير ٣ محاضر عدم نظافة أدوات عجين، تحرير ٥ محاضر تقليد لعلامات تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لأحد مستودعات البوتاجاز و ذلك للمخالفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و مستودعات البوتاجاز والأسواق.