"بحوث الصحراء" يدعم سيدات جنوب سيناء بمشروعات الدواجن لتحسين دخل الأسرة

أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه تماشيا مع خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظات الصحراوية وتنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة بشأن الدعم المتواصل للأسر السيناوية قام مركز بحوث الصحراء بدعم ٣٠ أسرة بمحافظة جنوب سيناء بمشروعات الدجاج البياض.

واضاف شوقي بأنه قد تم تدريب السيدات المنتفعات من المشروعات على الممارسات الصحيحة في تربية الدجاج لضمان تحقيق الربح والاستدامة مضيفا بأن المركز لن يدخر جهدا في تعظيم إنتاجية الثروة الحيوانية بسيناء تماشيا مع الإنجازات العظيمة التي تشهدها سيناء في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحاوي رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية بان المركز ساهم في تقديم أكثر من ٢٥٠ نموذجا خلال الفترة السابقة والتي احدثت نجاحا كبيرا ووفرت فرص عمل ودخلا مميزا للكثير من الأسر بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق جزء من الأمن الغذائي بالقرى والوديان بسيناء.

وأشارت الدكتورة داليا أبوزيد رئيس برنامج دعم المرأة المعيلة إلى أن اختيار المنتفعات من المشروعات يأتي بعد التدريب وتوفير الأماكن المطابقة لمواصفات تربية الدواجن لضمان نجاح المشروعات وتحقيق الاستدامة كما يتم تنفيذ قوافل متابعة باستمرار لتقديم الدعم الفني والبيطري باستمرار كما أشارت الي ان البرنامج سيواصل الدعم بوسط سيناء خلال الأيام القادمة من خلال توزيع شتلات الزيتون على المتدربين على الممارسات الزراعية المبتكرة في البيئات الصحراوية لتعظيم الاستفادة من وحدة التربة والمياه .

وقدم الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء الشكر لمركز بحوث الصحراء على جهوده المتواصلة في شتى المجالات الزراعية في كل مدن المحافظة وأشاد بالتجربة الرائدة في تدريب السيدات والدعم المقدم لهن .

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