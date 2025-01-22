امتحانات الإعدادية.. ضبط 4 طلاب بالمنوفية لعدم الالتزام بالتعليمات وحيازة التليفون المحمول

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 /2025 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انضباط العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، أنه تم رصد تداول ورقة لإمتحان مادة العلوم الساعة 9.40 صباحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلجنة مدرسة الدكتور محمد السيد الشنواني بمليج، وكذا ضبط طالبة بحوزتها تليفون محمول بمدرسة مصر الحرة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وتم ضبط الطالبين المتسببين في الواقعة وبحوزتهما التليفون المحمول ، كما تم ضبط طالبة بمدرسة كفر العشري الإعدادية التابعة لإدارة منوف التعليمية وبحوزتها التليفون المحمول وتم التحفظ عليه، وكذا قيام طالب بتمزيق ورقة الامتحان الخاصة بمادة العلوم بلجنة مدرسة الشهيد شوقي الإعدادية بدراجيل التابعة لإدارة الشهداء التعليمية وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات، فيما تم استدعاء سيارات إسعاف لـ4 طلاب بإدارات ( أشمون - قويسنا – الباجور ) لإصابتهن بحالات إغماء بين الفترتين وتم عمل اللازم حرصاً على أبنائنا الطلاب.