افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز منيا القمح

افتتح المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية "سوق اليوم الواحد" بشارع وجيه أباظة بمدينة منيا القمح لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30%، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وعلى مدار 5 أسابيع ماضية تم إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق يوم الأحد من كل أسبوع لعرض وبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.