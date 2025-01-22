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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز منيا القمح

افتتاح سوق اليوم
افتتاح سوق اليوم الواحد
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افتتح المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية "سوق اليوم الواحد" بشارع وجيه أباظة بمدينة منيا القمح لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30%، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وعلى مدار 5 أسابيع ماضية تم إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق يوم الأحد من كل أسبوع لعرض وبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

اسعار مخفضة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني بأسعار مخفضة سوق اليوم الواحد