جامعة قناة السويس تعلن حصاد 2024 لمركز إعداد القادة

أعلنت جامعة قناة السويس، برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور، الحصاد المتميز لمركز إعداد القادة لعام 2024، والذي شهد مشاركة 1841 طالباً في مختلف الأنشطة والبرامج التدريبية التي نظمها المركز.

تأتي أنشطة مركز إعداد القادة بالجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز لشئون الأنشطة ، والدكتور باسم المغربي وكيل المعهد لشئون المقر، وبتنظيم مصطفى أبو سريع المدير التنفيذي للمركز.

وبشأن المعسكرات، شارك 323 طالباً في ثلاث معسكرات، شملت الفوج 30 والفوج 31 والفوج 32، حيث ركزت هذه البرامج على تطوير مهارات القيادة والتواصل.

وفيما يخص الدورات وورش العمل، تضمنت 8 برامج شارك بها 720 طالباً، من أبرزها دورة إعداد القادة 14، وورشة الألعاب التحفيزية والتربوية، والدورة التدريبية الأساسية الأولى، ودورة إعداد القادة 15.

دورات التحول الرقمي

استفاد منها 80 طالباً عبر دورتين تدريبيتين بعنوان دورة التحول الرقمي لطلاب الجامعة رقم 1 ورقم 2، في إطار دعم استراتيجية التحول الرقمي.

دورات الأكاديمية العسكرية

شارك فيها 247 متدرباً عبر 6 دورات، أبرزها دورة الاستراتيجية والأمن القومي 5 و6 و7، ودورة أساليب الوقاية من الحروب الحديثة غير التقليدية، ودورة إدارة الأزمات 2، ودورة صناع القرار 2.

المنح

شملت 8 منح متميزة بمشاركة 1325 طالباً، أبرزها منحة صناعة الكاريزما، ومنح المهارات الأساسية للقيادات الشبابية 3 و4 و5 (باللغة الألمانية)، ومنحة أدوات النجاح (Success Tools)، بالإضافة إلى منحة إعداد المتحدث المحترف 3.

الملتقيات والمبادرات

شارك فيها 1656 طالباً من خلال فعاليتين رئيسيتين هما ملتقى "أهلني" ومبادرة "الدين وعلوم الحياة"، اللتين ركزتا على تعزيز القيم الإنسانية والإعداد الشخصي.

يُبرز هذا الحصاد الجهود الكبيرة التي بذلها مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس في عام 2024، لتعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل، بما يرسخ دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تساهم بفاعلية في بناء جيل قادر على قيادة التنمية المستدامة