بالصور.. مزارعو الأقصر يطالبون المحافظ بزيادة سعر توريد طن القصب لـ3500 جنيه

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، خالد حرز الله نقيب الفلاحين بالمحافظة، وعدد من الفلاحين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وذلك لمناقشة أهم المعوقات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة وجودة زراعات صغار وكبار الفلاحين على مستوى المحافظة.

تكريم نائب المحافظ

واستعرض نقيب الفلاحين، أهم تلك المطالب والتي تضمنت زيادة سعر توريد الطن الواحد للقصب ليصبح 3500 جنيهاً بدلاً من 2500 جنيهاً، بهدف دعم المزارعين تماشياً مع أرتفاع أسعار كافة المواد البترولية وارتفاع تكاليف النقل من المزارع إلى مصنع السكر، إلى جانب مراجعة سعر بيع جوال السماد من قبل الجمعيات الزراعية، حيث أنه يتم تحصيل مبلغ أعلى تحت بند دعم الجمعية الزراعية.

فلاحو العشي يطالبون برصف وتمهيد الطريق الموصل لمدافن المسلمين

وخلال اللقاء، طالب فلاحو قرية العشي التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، برصف وتمهيد الطريق الموصل لمدافن المسلمين بالقرية بطول 1 كيلو، ونصف نظراً لتهالك الطريق وصعوبة سير السيارات به ليلاً بالإضافة إلى تدعيم الطريق بأعمدة إنارة لوضوح الرؤية.

وأكد نقيب الفلاحين بالأقصر، الحاجة الملحة لتوافر خطوط سير لسيارات الأجرة من مدينة الزينية، مروراً بقرى الزينية بحري والصعايدة والعشي وحتى مدينة طيبة، نظراً لتبعية مدينة الزينية في عدد من الخدمات الحكومية ضمن الجهاز الإداري لمدينة طيبة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أنه بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيتم بحث مدى إمكانية الإستجابة لهذه المطالب وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، مشيرًا إلى حرصه على فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، وبحث كافة المشكلات والطلبات التي تؤرق أهالى المحافظة.

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