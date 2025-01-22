أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3800 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل حالة عدم اليقين السياسي، وتزايد الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3800 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات لتسجل مستوى 2753 دولارا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4343 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3257 جنيها، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه.

كما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3790 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 35 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2708 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2743 دولارا.

أوضح إمبابي، أن تراجع الطلب وزيادة المعروض، دفع تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير سيولة وعملة صعبة، ومن ثم خفضت أسعار الشراء من المواطنين لمستوى 3775 جنيها لجرام الذهب عيار 21، مع العلم بأن سعر تصدير جرام الذهب يصل إلى 3920 جنيها.

وأضاف، أن أسعار الذهب بالسوق المحلي أقل من البورصة العالمية بنحو 120 جنيه، والسعر العادل لجرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 3920 جنيها، لافتًا أن الأسعار الحالية فرصة جيدة للشراء، لأنها لن تستمر طويلًا، حيث يشتري المستهلك سلعة بخصم يصل إلى 120 جنيهًا على الجرام.

ولفت إلى أن توجه المستهلكين لبيع ما في حيازتهم من الذهب يمثل خسارة، ومن ثم لا يُنصح بالبيع في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن سعر الذهب بالبورصة العالمية يتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر، وذلك بفعل عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي دفعت للمستثمرين للتحوط بالذهب، مضيفًا أن التوقعات بخفص الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، عززت من الطلب على الذهب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينوي فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وسيكون التاريخ المستهدف للتعريفات الجمركية في أوائل فبراير.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية مخاوف بشأن موجة جديدة من حرب التجارة العالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة ورفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.

وأدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى إحياء الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، مما أدى إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق قرار بنك اليابان يوم الجمعة، والذي قد يغرس التقلبات في الأسواق المالية ويؤثر على المعدن الثمين كملاذ آمن، كما تقدم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية، رؤية حول صحة الاقتصاد العالمي غدًا الخميس.