المنظمات الأهلية الفلسطينية: الكثير من الأسر تمكنوا من العودة إلى شمال غزة

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الكثير من الأسر الفلسطينية تمكنوا من العودة إلى مناطق شمال قطاع غزة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون معظمهم لم يتعرف حتى على المنطقة التي كان يعيش بها بسبب ما حل بها من دمار كبير وغير مسبوق تحولت إلى جبال من الركام ويعيشون الآن لحظات صعبة في ظل فقدانهم للمأوى وفقدانهم لمصادر الدخل.

وأضاف “الشوا” في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاربعاء، أن هذا الدمار الكبير سيكون له تأثيرات على واقعهم اليوم وعلى الواقع المستمر في حياتهم إذا لم تكن هناك عملية إنعاش مبكر وإعمار سريع جدًا فيما يتعلق بذلك.

وأكد، أن كل يوم تتكشف كثير من جثامين الشهداء التي يتمكن طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية من الوصول إليها رغم نقص المعدات والآليات لانتشال هذه الجثامين من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي وقصفها، مشيرًا إلى أن هناك أسر بأكملها لا زالت تحت الركامة وللأسف حتى الآن لم يتم التوصل إليهم.