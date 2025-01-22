رمضان 2025.. صدقي صخر يروج لملامح شخصيته في مسلسل "النُص"

روج الفنان صدقي صخر عن شخصيته في مسلسل “النُص” المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلق عليها قائلًا: “الصاغ علوي، النُص، رمضان2025”.

قصة وأبطال مسلسل “النُص"

استوحى كل من المؤلف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، قصة العمل من الكتاب التاريخي “مذكرات نشال”، للباحث أيمن عثمان، والذي نُشر لأول مرة في عام 1927 في جريدة “لسان الشعب”، يتناول الكتاب سيرته الشخصية ونضاله في التخلي عن عالم الجريمة، وقد أثار الكتاب ضجة واسعة وقتها لأنه يسلط الضوء على حياة النشالين في ذلك العصر.

يشارك في بطولة مسلسل “النُص” كل من، أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، وسامية الطرابلسي،صدقي صخر وآخرين ومن إخراج حسام علي.

آخر أعمال صدقي صخر

قدم الفنان صدقي صخر الموسم الرمضاني الماضي ثلاث أعمال وهما، كامل العدد +1، فراولة، لانش بوكس.

شارك الفنان صدقي صخر في مسلسل “رقم سري” مع الفنانة ياسمين رئيس حيث تم عرضه في الفترة القليلة الماضية مع نخبة كبيرة من نجوم الفن وهما، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.