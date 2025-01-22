30 شركة ومصنعا تشارك في معرض صنع في سوهاج

شهد معرض "صنع في سوهاج" اليوم الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من المواطنين في يومه الثالث مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد بالمحافظة، والذي يقام تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتنظيم الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا.

وأجرى خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة، جولة تفقدية داخل المعرض، حيث اطلع على المنتجات التي تقدمها أكثر من 30 شركة ومصنعا مشاركا، تشمل الصناعات اليدوية، الأدوات المنزلية، الغزل والنسيج، الكرتون، والمناديل الورقية.

وأعرب أبو الوفا عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين على شراء المنتجات التي تعرض بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن المعرض يُبرز جودة الصناعات المحلية التي تنافس عالميًا.

وأكد أبو الوفا أن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن المعرض لا يهدف فقط إلى توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، بل يسعى أيضًا إلى دعم المصانع المحلية، تعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وتابع، أن معرض "صنع في سوهاج" هو خطوة ناجحة نحو بناء اقتصاد قوي مستدام ودعوة لكل مصري للمشاركة في دعم الصناعات الوطنية، متابعًا أن فكرة المعرض ليست وليدة اليوم، حيث تم تنظيم أول معرض يحمل اسم "صنع في سوهاج" في عام 2016 وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا في خلق فرص تسويقية للصناعات المحلية.

وتستمر فعاليات معرض "صنع في سوهاج" وسط أجواء مميزة، تشمل فعاليات ترفيهية وحوارات هادفة على هامش المعرض، ويُقام المعرض بجوار الحديقة العامة بسوهاج، حيث تُتاح الفرصة للمواطنين لشراء المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وافتُتح المعرض الإثنين الماضي بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، والنائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب حشد من المواطنين والمشاركين.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الصناعات المحلية المتميزة التي تزخر بها محافظة سوهاج، بما في ذلك المنتجات الحاصلة على شهادات الجودة العالمية مثل الأيزو.