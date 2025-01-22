العراق: مقتل 3 إرهابيين في عمق صحراء الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن قتل 3 إرهابيين أحدهم قيادي بارز في عمق صحراء الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان،نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه بعمل أمني بمتابعة ميدانية مكثفة استمرت لأسبوع، وبتخطيط من قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوات البرية، وبعد نصب كمين من قبل قوة مشتركة من قوات اللواء 18 الفرقة الخامسة بالجيش العراقي وحشد الأنبار (قوة شيخ مندول)، فقد تم فجر اليوم 22 قتل 3 إرهابيين أحدهم قيادي بارز سيتم التعرف عليه لاحقًا من خلال العمل الفني.

كما تم تدمير عجلتين للإرهابيين في العملية التي جرت في عمق صحراء الأنبار.

وأوضحت أنه بحسب المعلومات المتوافرة فإن الإرهابيين القتلى كانوا يقومون بعمليات ابتزاز وجمع الأموال من الرعاة بحجج واهية.

