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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: ندفع بمنتهى القوة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة والسعي نحو السلام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بحكم مسؤولية مصر التاريخية ووضعها الإقليمي والتزاماتها الدولية تسعى مصر بكل طاقاتها وجهودها المخلصة لنبذ العنف والسعى نحو السلام
وأضاف: يعتبر قرار وقف إطلاق النار في غزة شاهدا حيا على هذه الجهود الدؤوبة والمساعي المستمرة التي تبذلها مصر وشركاؤها في هذا الاتجاه

وتابع: سوف ندفع بمنتهى القوة لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل سعيا لحقن دماء الأشقاء الفلسطيني وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلا للحياة ومنع أي محاولات للتهجير بسبب هذه الظروف الصعبة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس  بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.
 

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