مهتز نفسي يذبح مواطنا في الأقصر.. وأهالي المنطقة: كان مركبنا الرعب

شهدت محافظة الأقصر، ليلة عصيبة ومؤسفة، تفاصيلها تعد أبعد ما يكون عن عادات المجتمع الأقصري وتقاليده، حيث تفاجئ أهالي المدينة بإقدام شخص على ذبح آخر بسكين كانت بحوزته في وسط الشارع بمنطقة أبو الجود، مما أسفر عن فصل رأسه عن جسده، وهو ما أثار الذعر والرعب في نفوس الأهالي.

تفاصيل الجريمة

البداية، كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، بلاغًا يفيد بإقدام شاب في أواخر العقد الثالث من العمر، بارتكاب جريمة بشعة حيث قتل جاره وفصل رأسه عن جسده باستخدام سلاح أبيض، ثم حملها وتجول بها في الشارع بمنطقة أبو الجود بمدينة الأقصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم القبض على القاتل، والذي تبين أنه يدعى "س ر" يبلغ من العمر 38 عامًا، عاطل ومضطرب نفسيًا ويعاني من مرض يسبب له نوبات هياج متكررة، حيث أقدم على قتل جاره المسن، "ح ك م" البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يعمل موظفًا بالتضامن الاجتماعي، ويعاني من جلطة في القلب وحالته الصحية متدهورة، حيث قتله باستخدام آلة حادة (سكين مطبخ)، وذلك أثناء مرور المسن بالشارع وقت نوبة هياج أصابت الشاب نتيجة مرضه النفسي، حيث أقدم الشاب على قطع رأس المسن، كما رسم بالدماء على جدران المنازل بالمنطقة، في مشهد أصاب أهل المنطقة بالذعر، في واقعة لم تعهدها الأقصر من قبل.

مصادر تؤكد عدم تناول الجاني للمخدرات

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، بينما باشرت السلطات التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة واستكمال الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

وكشف مصدر، عن أن الشاب قاتل جاره بمنطقة أبو الجود في الأقصر لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، كما أشيع في بعض المواقع والصفحات الإخبارية، مشيرًا إلى أنه في أثناء تفتيش منزله عقب الحادث، لم يتم العثور على أي نوع من أنواع المخدرات، ولا حتى الأدوات المستخدمة في تعاطيها، مضيفًا أن الشاب يعاني من حالة اضطراب نفسي، حتى إنه كان يهذي خلال التحقيقات بكلام مبهم وغير مفهوم.

وأضاف المصدر، أن الشاب قد أُدين في 5 قضايا اعتداء سابقة منذ عام 2011، بسبب حالات الهياج والاضطراب النفسي التي تنتابه جراء مرضه، مشيرًا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود خلاف بين القتيل، الذي يعمل في مديرية التضامن، وبين الجاني بسبب معاش “تكافل وكرامة”، مؤكدًا أن المجني عليه يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، وأنه لا توجد أي علاقة بينه وبين القاتل، بل إنهما لم يعرفا بعضهما من الأساس، حيث إن القاتل منعزل تمامًا عن الآخرين بسبب حالته النفسية.

شهود عيان : "كان مركبنا الرعب"

وأجمع شهود العيان بالمنطقة، أن القاتل مهتز نفسي واصفين حالته "كان مركبنا الرعب بسبب تصرفاته" ، موضحين أن القاتل كان يخضع للعلاج منذ فترة طويلة، حيث تصيبه نوبات هياج من حين لآخر، وأن أسرته، المتمثلة في والده وشقيقه وشقيقته، عزلته اتقاءً لشره بعد أن يأست من علاجه، وأسكنته في شقة بعيدة عنها، خاصة بعد أن اعتدى على شقيقه بآلة حادة، موضحين أن الجريمة وقعت خلال إصابته بحالة هياج نفسي شديدة، حيث تصادف مرور رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، في الشارع، وكان بحوزة الجاني سلاح أبيض، واعتدى على الرجل، ما أدى إلى فصل رأسه عن جسده، ثم رسم بالدماء على الحائط.