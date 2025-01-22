أنغام: كنت أداة لتحقيق طموح أبويا

كشفت المطربة أنغام عن علاقتها بوالدها الموسيقار محمد علي سليمان، قائلة: “علاقتي بأبويا تتكتب وفي رأيي عايزة دراسة من أطباء نفسيين يشوفوا إيه ده ويحللوه ويسموه اسم”.

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي: "أنا كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه، لكن أنا كنت محتاجة بابا ومليش علاقة بطموحك خالص، ولما تكبري شوية بيبقى عندك طموحك وحلمك وهنا خبطوا في بعض".

وأضافت أنغام: "دلوقتي هو بابا اللي افتقدته زمان، متأخر شوية بس دي الأقدار، وافتقدت أشياء كتيرة قدرت أتسامح معاها لما كبرت، مشيرة، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، وجودك في الدنيا شيء مهم جدا".

أنغام تكشف لـ “البوابة نيوز” نجاح ألبومها الغنائي “تيجي نسيب”

كشفت المطربة أنغام تفاصيل تقنية «Dolby Atmos»، حيث طرحت أغنية «تيجي نسيب» بهذه التقنية، وقالت أنغام في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: إن هناك مستوى جديدا من الصوت يعرف بـ«Dolby Atmos»، يعتبر أنقى تجربة صوتية متاحة حاليًا، وما يمنح الجمهور تجربة استماع ثلاثية الأبعاد تضيف بعدًا جديدًا إلى الموسيقى، ألبوم «تيجي نسيب» هو الأول في هذه التقنية.

وعن نجاح الألبوم أوضحت أنغام، أن النجاح يكتمل في وجود فريق عمل مُخلص ومُحب، لذلك أحيي فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقيين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتي دوري أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم، أغنية «تيجي نسيب» من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي.