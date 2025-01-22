مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ9 محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الإربعاء، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1-مديرية العمل بالقاهرة

ندوة توعوية لعمال شركة القاهرة للأدوية

نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بروض الفرج التابع لمديرية العمل بالقاهرة، ندوة توعوية تحت شعار سلامتك تهمنا بمقر شركة القاهرة للأدوية، بحضور 20 عامل من عمال الشركة.

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية أن الندوة تأتي ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية وأهداف السلامة والصحة المهنية وأهمية خطط الطوارئ بالمنشآت.

وأضاف أن الندو تناولت مناقشة عدة موضوعات منها مفهوم السلامة والصحة المهنية ، تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة، كيفية استخدام وسائل الحماية ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجه المخاطر، كيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل.

جاء ذلك بحضور فيولا سامي مفتش المكتب، ياسر محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد عداء مدير عام إدارة السلامة بالشركة، أيمن علي مدير إدارة الإطفاء .

2-مديرية العمل بالدقهلية

تدريب ١٣ فتاة على مهنة التفصيل والخياطة

افتتحت مديرية العمل بالدقهلية دورة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بمركز السنبلاوين والتي تستمر لمدة ٤٠ يوم لتدريب ١٣ فتاة على مهنة التبريد والتكييف، وأوضح أحمد رجائي مدير المديرية أنه يمكن للفتيات الراغبات في التدريب من سن 18 إلى 45 سنة، التقدم للحصول على تلك الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للمديرية، حيث تحصل المتدربة في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهلها للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، إلى جانب توفير فرصة عمل لائقة بشركات القطاع الخاص من خلال المديرية ومكاتب التشغيل التابعة لها.

3-مديرية العمل ببني سويف

تسليم عقدي عمل لذوي همم

قام أحمد معوض مدير مديرية عمل بني سويف بتسليم عقدي عمل لعدد اثنين من ذوي الهمم، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على الاهتمام بتوفير فرص عمل لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، جاء ذلك بحضور أحمد محمود مدير منطقة عمل بني سويف و علاء رمضان مدير مكتب تفتيش عمل بني سويف.

4-مديرية العمل بأسوان

المشاركة في فاعليات الندوة التثقيفية العمالية بمقر الشركة المصرية للسبائك الحديدية

شاركت مديرية العمل بأسوان في فعاليات الندوة التثقيفية العمالية حول العمل النقابي والمفاوضة الجماعية وإدارة الأزمات، والتي نظمتها منظمة العمل العربية على مدار يومين بالتعاون مع النقابة العامة للصناعات المعدنية والكهربائية، وذلك بمقر الشركة المصرية للسبائك الحديدية بمركز ادفو بأسوان.

وأوضحت المهندسة ليلي إسماعيل مدير عام المديرية بأن تلك الجهود تأتي في إطار اهتمام محمد جبران وزير العمل، وحرصه على تكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأهمية العمل النقابي ودوره الكبير في إدارة الأزمات وفن إدارة المفاوضة الجماعية، إلى جانب تأثير العمل النقابي في توفير مناخ عمل آمن ومستقر يساعد علي زيادة الإنتاج ويشجع على الاستثمار.

جاء ذلك بحضور إسلام سناء نائباً عن فايز المطيري رئيس منظمة العمل العربية، خالد منير الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والكهربائية والمهندس عيد مهلل احمد العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة المصرية للسبائك الحديدية.

5-مديرية العمل ببني سويف

تطوير 7 ورش بمركز التدريب المهني شرق النيل

قام أحمد معوض مدير مديرية عمل بني سويف، والمهندس محمد عبد الحكيم من الإدارة العامة لمراكز التدريب المهني بالوزارة، بتفقد أعمال تطوير ورش مركز التدريب المهني شرق النيل بأسيوط وذلك بحضور مسئول الشركة المنفذة.

وقال مدير المديرية أن أعمال التطوير تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بمنظومة التدريب ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجيةالحديثة، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ستشمل ٧ ورش وهي ورش (التبريد والتكييف، الطاقة الشمسية، إصلاح وصيانة أجهزة المحمول، صيانة وإصلاح شاشات العرض، اللحام بأنواعه، صيانة أجهزة الحاسب الآلي، التفصيل والخياطه)، كما تفقد مدير المديرية ومرافقوة تدريب التفصيل والخياطة والجاري تنفيذه حاليا بالمركز.

6-مديرية العمل بالقليوبية

تخرج دفعة جديدة من الفتيات المدربة على مهنة التفصيل والحياكة

شهدت مديرية العمل بالقليوبية تخرج دفعة جديدة مدربة ومؤهلة لسوق العمل على مهنة التفصيل والحياكة، من خلال الوحدة المتنقلة بقرية منية شبين بشبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

وأشار فوزي صابر وكيل المديرية إلى أن البرنامج التدريبي جاء وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بوزارة العمل بموجب 150 ساعة تدريبية لـ15 متدربة.

ومن جانبهم أعربت المتدربات عن مدى استفادتهن بالبرنامج التدريبي، متقدمات بأسمى آيات الشكر لمعالي وزير العمل لما تقدمه الوزارة من عناية واهتمام ورعاية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

7-مديرية العمل بمطروح

ندوة عمالية توعوية في مجال المفاوضة الجماعية وفض منازعات العمل الجماعية

نظم مكتب عمل مطروح ندوة عمالية توعوية في مجال المفاوضة الجماعية وفض منازعات العمل الجماعية، وذلك لـ٥٠ من العاملين بمشروع سيلفر ساند أورا بشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وأوضح خالد دراز مدير لمديرية، أن الندوة تأتي ضمن الخدمات المقدمة لرعاية العمالة غير المنتظمة الموجودة بالموقع لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم طبقا لما جاء بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكداً على حرص الوزارة بتكثيف ندوات التوعية العمالية وتقديم الخدمات لجميع القطاعات العمالية علي أرض المحافظة من أجل دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي.أدار الندوة ماهر شحاته مفتش أول تفتيش العمل وبحضور محمد فرج وجمعة عفيفي مسئولي إدارة العمالة غير المنتظمة، مهندس هيثم الطوانسي مدير عام المشروع، مهندس أحمد رمضان مدير الموقع، خالد عبدالسلام مسئول السلامة، شنودة سمير مدير الموارد البشرية وأيمن أنور بالموارد البشرية.

8-مديرية العمل ببورسعيد

استقبال متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب

إلتقى عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، بمتدربتين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك على هامش البرنامج التدريبي «المرأة تقود للتنفيذيات » الدفعة الأولى، والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية وتولي المناصب القيادية.

وتضمنت الزيارة المرور علي الإدارات المختلفة بالمديرية ومنها إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الرعاية، وإدارة بحوث العمالة، إدارة العمالة غير المنتظمة ومركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل ببورسعيد، حيث تم التعرف على الأنشطة والمهام والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأوضح مدير المديرية أن البرنامج يتضمن مدة معايشة وتدريب عملي وميداني للمتدربتين بمحافظة بورسعيد لمدة شهر لتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات للمتدربتين بجميع جوانب الإدارة العامة وإكسابهم المهارات العملية المختلفة والتي تعد ضمن ركائز التدريب، مشيداً بالدور الوطني الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل المرأة المصرية وثقل مهارتها وتنمية قدراتها في إطار إستراتيجية الدولة المصرية.

9-مديرية العمل بالمنيا

اختبارات ختام برامج تدريب على صيانة المحمول بالمنطقة الصناعية

قامت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا بمتابعة الاختبارات النظرية والعملية التي تنفذ بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية على صيانة المحمول، وذلك بحضور ١٥ متدرب من المتقدمين للحصول على التدريب.كما قامت مدير المديرية بتفقد الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب، حيث يتم تنظيم ٣ دورات تدريبية على التفصيل والخياطة ودورة تدريبية على التبريد والتكييف.

جاء ذلك بحضور أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة وعماد حمدى مدير مركز التدريب.

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