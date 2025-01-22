رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين للشرطة المصرية، وبحلول الذكرى الرابعة عشرة لثورة ٢٥ يناير.

وجاء في نص البرقية:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم إلى سيادتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تعكس قيم التضحية والوفاء. إن عيد الشرطة المصرية هو رمزٌ لتفاني أبطالنا من رجال الشرطة في حماية أمن الوطن وضمان سلامة أبنائه، وهو مناسبة لتقدير الجهود المخلصة التي يبذلونها بلا كلل من أجل استقرار البلاد. إننا نعتز دائمًا بهذا الدور الوطني العظيم ونصلي أن يحفظ الله مصر، وأن يكلل مسيرتنا بمزيد من النجاح والازدهار".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، معربًا عن خالص التقدير لجهودهم الحثيثة في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا اعتزاز الطائفة الإنجيلية بالدور البطولي لرجال الشرطة المصرية في خدمة الوطن.