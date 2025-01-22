الحرية المصري: يجب أن نستمع لكلمات الرئيس جيدًا ونحافظ على بلدنا من المشككين والأعداء

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن الشرطة المصرية ضحت كثيرا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب واستعادة الدولة المصرية من جماعة الشر.

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس كانت رسائلها واضحة للشعب المصري، وكشفت عن محاولات الشر التي يحاول البعض أن يدخلنا فيها من أجل زعزعة الأمن، ولذلك أكد الرئيس السيسي أنه طالما لدينا ابطال تحمي وتحافظ سيكون هناك استقرار وامان بقوة ابطالنا ودعم شعبنا لهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المصريين يجب أن يستمعوا لكلام الرئيس جيدا، فيجب أن نحافظ على بلدنا خاصة وأن البداية لهدم أي دولة هي شعبها وصنع الفتنة والوقيعة بينهم، ولكن الشعب المصري ويضحي بروحه من أجل بلده وهذا ما قامت به رجال الدولة الابطال من الجيش والشرطة.

وأوضح مهني، أنه على الشعب المصري أن يعي جيدا خطورة الشائعات ومحاولات قوى الشر تصدير صورة سيئة عن مصر، كما حدث في الأزمة الفلسطينية، على الرغم من وقوف مصر في الأزمة إلى أن تم حلها، وإدخال جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية للأخوة في فلسطين، وقتل طموح المشككين في مصر ودورها الكبير في دعم الأشقاء في غزة.