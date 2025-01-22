أوكرانيا تعلن إسقاط 65 طائرة روسية بدون طيار آخر 24 ساعة

أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 65 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية أخر 24 ساعة.

وذكرت قيادة القوات الجوية في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):"أن الجيش الروسي هاجم البلاد بدءًا من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي بـ 99 طائرة هجومية بدون طيار من طراز "شاهد" وأنواع مختلفة من الطائرات من اتجاهات روسية مختلفة منها شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا ومناطق ميلروفو بريانسك وكورسك وأوريل وبريمورسكو أختارسك".

وأضاف البيان أن قوات الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة صدت الهجوم الجوي الأخير للروس.. وتابع أنه اعتبارًا من الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء، تم التأكد من إسقاط 65 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأنواع أخرى من الطائرات بدون طيار في مناطق بولتافا وسومي وخاركيف وتشيركاسي وتشرنيجوف وكييف وخميلنيتسكي ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وأوديسا.