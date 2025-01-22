تصعيد فريق كورال جامعة بني سويف الأهلية للمنافسة النهائية بمهرجان "إبداع 13"

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تصعيد فريق كورال طلاب الجامعة الأهلية والذي يضم 16 طالبا وطالبة للمنافسة النهائية بمهرجان "إبداع 13" لشباب الجامعات، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، والذي يهدف إلى تنمية المواهب الطلابية في مجالات الأدب، الفنون، والابتكارات العلمية والاجتماعية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لفريق الكورال متمنيا لهم التوفيق والتميز في المنافسة النهائية، ومشيدا بالدور الذي تقوم به إدارة الجامعة الأهلية تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، ومسئولي رعاية الشباب وجهودهم المبذولة في رعاية الموهوبين من الطلاب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.