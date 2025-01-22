وزير الدفاع الإيطالي: هدف الإنفاق الدفاعي لا يزال عند 2 %

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن هدف الإنفاق الدفاعي الإيطالي لا يزال 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك ردا على سؤال حول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي /ناتو/ لرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5%، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وقال كروسيتو للصحفيين اليوم /الأربعاء/ - قبل الإدلاء ببيان أمام مجلس النواب بشأن الحرب في أوكرانيا - "لم نتمكن بعد من الوصول إلى 2%.. في الوقت الحالي هدفنا هو 2%، وهو الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي رسميا".

وأضاف: "سيعقد اجتماع حلف شمال الأطلسي المقبل في نهاية يونيو.. سنرى ما إذا كانوا سيحددون هدفا آخر.. في الوقت الحالي هو 2%".

