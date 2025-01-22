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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الإيطالي: هدف الإنفاق الدفاعي لا يزال عند 2 %

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو
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قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن هدف الإنفاق الدفاعي الإيطالي لا يزال 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك ردا على سؤال حول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي /ناتو/ لرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5%، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
وقال كروسيتو للصحفيين اليوم /الأربعاء/ - قبل الإدلاء ببيان أمام مجلس النواب بشأن الحرب في أوكرانيا - "لم نتمكن بعد من الوصول إلى 2%.. في الوقت الحالي هدفنا هو 2%، وهو الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي رسميا".
وأضاف: "سيعقد اجتماع حلف شمال الأطلسي المقبل في نهاية يونيو.. سنرى ما إذا كانوا سيحددون هدفا آخر.. في الوقت الحالي هو 2%".
 

وزير الدفاع الإيطالي ترامب