الرئيس السيسي للمصريين: "العدائيات لن تنتهي ومحدش يقدر يقرب من بلدكم"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة للمصريين: "بقول للمصريين شوفوا انتبهوا لكلامي جدًا محدش بفضل الله هيقدر يمسكم مش عشان قوتنا ولا عشان جيشنا وشرطتنا، وأنا بقول جيشنا مش جيش حد تاني وشرطتنا مش شرطة حد تاني، مش جيشي أنا وعمره ما هيكون إلا جيش وشرطة مصر مش حد تاني".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73، اليوم الأربعاء: "دي بلدنا ودول ولادنا، ولازم نحميها ونحافظ عليها كلًا في موقعه ومكانه"، موضحًا أنه لا بد أن نكون واعين وفاهمين بالأحداث التي تمر بينا والتحديات.

وتابع، "العدائيات مش هتنتهي ودي طبيعة الدنيا اللي عايشين فيها مفيش حاجة اسمها ناس مسالمة في حاجة اسمها مصالح ومؤامرات وكل الكلام دا موجود وقائم ومستمر وهي دي الدنيا اختبارات وابتلاءات لأصحابها".

وأردف، "الشائعات لما بتزيد أوي وأعرفوا أن الاستهداف زايد ويعتقد البعض أن الأمر أصبح يسير وأن ممكن حد يقرب من البلد دي، ولكن بفضل الله وبعزه وبقوته محدش هيقدر محدش هيقدر، وبقول للقلقان واللي خايف متخافوش للي خايف بفضل الله محدش يقدر يقرب من البلد دي".

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.