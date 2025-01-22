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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محلية النواب تناقش تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين بكفر الشيخ

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

 و عرض النواب، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، جميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005حتى الآن.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين المتعابقين على المحافظة، في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر، للحفاظ على المصداقية إمام المواطنين، متسائلا:" هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، إن ماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز، وملتزم".

و لفت عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إلى إن المحافظة تعترف بهذا الأمر، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليش لديها أراضي مملوكة لها، وجاري العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.
 

الإدارة المحلية بمجلس النواب الإسكان الاجتماعي النائب عمرو درويش النائب أحمد السجيني رئاسة النائب أحمد السجينى