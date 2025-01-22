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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحوث النخيل يبحث التعاون مع المغرب في مجال التعبئة والتصنيع

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل المعمل المركزي لأبحاث النخيل وفد من المملكة المغربية الشقيقة يتكون من 14 من الخبراء العاملين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية.

وقال الدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل، إن هذه الزيارة تعد الثالثة، حيث كانت الزيارة الأولي بتاريخ 17 /11 وضم الوفد 19 خبيرًا، والزيارة الثانية بتاريخ 10 /12 وفد مكون من 17، حيث تم التعريف بإدارات وأقسام وخدمات المعمل، حيث ابدي الزائرون إعجابهم بالخبرات والأنشطة البحثية والخدمية للمعمل، ورغبتهم في توطيد أواصر التعاون مع المعمل، وتعد المغرب أكبر مستورد للتمور المصرية.

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المملكة المغربية انتاج التمور