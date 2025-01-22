مسجلا 3795 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدعوما بقفزته عالميا

حافظ الذهب المحلي خلال تداولات اليوم على مكاسبه التي سجلها يوم أمس وذلك بدعم من استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي سجل أعلى مستوياته منذ قرابة 3 أشهر، بينما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يحد من مكاسب الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3790 جنيها للجرام ليتداول عند المستوى 3795 جنيها للجرام وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 3790 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3775 جنيها للجرام.

يجد الذهب المحلي حالياً الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بسبب تأثير تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة والقرارات المتوقع أخذها بشأن التعريفات الجمركية، حيث يعد سعر أونصة الذهب العالمي هي العامل الأساسي حالياً لتحديد سعر الذهب المحلي.

بالإضافة إلى هذا نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية يشهد تراجع تدريجي وهو الأمر الذي يحد من فرص الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب بسبب تأثير سعر الصرف على تسعير الذهب.

بدأ بعض التفاؤل يعود إلى الأسواق مع استعداد قناة السويس لاستقبال الخطوط الملاحية الكبرى مع توقعات بعودة حركة التجارة العالمية للمسار الطبيعي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقد ساعد هذا على استقرار سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة حتى بعد حدوث ارتفاعات متتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لنجد أن الذهب يتحرك بشكل معتدل دون قفزات مفاجأة ليعكس هذا مدى الاستقرار الحالي في السوق.

توقعات أسعار الذهب

استكمل الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثالث على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة 3 أشهر، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف من سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي ينوي فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ارتفع سعر الذهب المحلي لليوم الثاني على التوالي وذلك بدعم من استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي ليقترب من قمته التاريخية الأخيرة، بينما في المقابل يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يقلص من مكاسب أسعار الذهب المحلي.

تخطى سعر الذهب العالمي المستوى 2730 دولارا للأونصة ليسجل اعلى مستوى اليوم عند 2758 دولار للأونصة، ليقترب أكثر من أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2790 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

ارتفع الذهب المحلي عيار 21 ليتداول عند المستوى 3790 جنيها للجرام حيث يحاول الذهب الخروج من منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة، واختراق السعر للمستوى 3800 جنيه للجرام يضمن له هذا ويحقق المزيد من المكاسب.