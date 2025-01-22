الرئيس السيسي: لا نتآمر على أحد والقلق على بلادكم أمر طبيعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الفترة الماضية شهدت أحداث كثيرة جدًا وتطورات مختلفة على حدودنا، ما جعل هناك قلق لدى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا القلق أمر طبيعي ومشروع، قائلًا: "طبيعي تكونوا خايفين على بلدكم ولذلك فكان هناك إعداد وتجهيز كبير، ولكن الرأي العام والمفكرين والمثقفين والإعلامين لازم يكونوا مطمئنين إننا نبذل أقصى ما في وسعنا".

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73، اليوم الأربعاء: "إننا لا نعتدي ولا نتآمر على أحد، ونحن داخل بلادنا وحدودنا نبني ونعمر"، موضحًا: "في ناس الغل والحقد صعب في قلوبها ومش قادرين يستحملوا ويشوفوا حاجه جميلة وعايزين يهدوا ويدمروا ويخربوا كل حاجة وبيعتقدوا ان بكده ممكن تتبنى البلاد".

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.