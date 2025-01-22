"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة - بمحافظة كفر الشيخ على أن يكون نطاقها من نهاية المنطقة الصناعية بمطوبس، وحتى ميناء الصيد ببرج البرلس.

وطالبت اللجنة، إعادة مناقشة الطلب بعد 15 يوما للوقوف على ما فيه من نتائج على أرض الواقع.

وأكدت مها فهيم، مدير الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن المكان المذكور من الأماكن الغنية بالرمال السوداء.

وأشار النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى أن هناك تضامن من قبل المحافظة في الأمر، وأن الفحص مبدأي ومن الممكن أن تكون هناك تفاصيل أدق، مطالبا حل عمراني، سواء دراسة الأراضي وطبيعة التربية، والوقوف على احداثيات التربة.