تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية اليوم

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أعمال سير امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي لطلاب الشهادة الإعدادية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

حيث اطمأن وكيـل الـوزارة عن أعمال سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد وكيـل الـوزارة على عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها.

كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن يؤدى الامتحانات نحو 34 ألفًا و981 طالبًا وطالبة، بعدد 167 لجنة في عشرة إدارات تعليمية، خلال الفترة من السبت 18يناير، ولمدة أسبوع حتى 23 يناير 2025.

وأعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، عن استمرار أعمال التصحيح والكنترول تمهيدا لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي شملت جميع المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأوضح، أن آخر المواد الامتحانية لهذا الفصل كانت مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، والفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، والكيمياء والرياضيات التطبيقية للصف الثاني الثانوي علمي، والجغرافيا للصف الثاني الثانوي أدبي.

وأضاف أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات بلغ 260,584 طالبًا وطالبة، موزعين على 718 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن سير الامتحانات تمت بانتظام وهدوء، ولم ترد أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأعمال التقييم أو اللجان الامتحانية.