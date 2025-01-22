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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الرئيس السيسي: "مصر دولة كبيرة ومحدش يقدر يهددها"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن شهر أكتوبر الماضي شهد الاجتماع مع قيادات الدولة المصرية والمحافظين ومديري الأمن في القيادة الاستراتيجية، لمراجعة استعدادات الدولة المصرية من أجل بلدنا، حيث اصطفاف الشرطة والجيش خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك تساؤلات حول إقامة هذه الاجتماعات والاصطفاف، ولكن كان لا بد منه لأن مصر تعتبر دولة كبيرة، مؤكدًا: " لا بد أن نكون منتبهين ويقظين جدًا".

وتابع: "أنه لا بد أن يتابع شباب الجامعات والمدارس والأحياء والمحافظات المختلفة اصطفاف الجيش والشرطة، ليتأكدوا أن مصر دولة كبيرة ومحدش يقدر يهددها".

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