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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
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أكد محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، جاهزية الفراعنة لمواجهة أيسلندا مساء اليوم بالدور الرئيسي لبطولة العالم .

وقال مدرب منتخبنا الوطني، إن المباراة صعبة كونها تقام أمام فريق منافس قوي يمتلك مجموعة من اللاعبين البارزين وهو ما ظهر في الدور التمهيدي للبطولة وتصدره مجموعته .

وأضاف أن الأجواء رائعة داخل معسكر المنتخب والجميع جاهز لمواجهة اليوم، مشيدا بالروح الحماسية لدى اللاعبين ورغبتهم في تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية رغم الإصابات وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين .

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا اليوم الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل.

مدرب منتخب اليد الفراعنة آيسلندا محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر