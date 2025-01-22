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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بامتحاني الدراسات والحاسب الآلي

غرفة العمليات بمديرية
غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ
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تابع، الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني,
وأكد جودة أن 66 ألفا و200 طالبا وطالبة، أدوا الامتحان بالفترة الأولى مادة الدراسات الإجتماعية، والفترة الثانية مادة الحاسب الألي، ولم تتلق غرفة عمليات أي شكاوي أو لم ترصد اللجان مخالفات، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكداً أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

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الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم كفر الشيخ لجان امتحانات الشهادة الاعدادية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني