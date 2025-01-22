جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بالدقهلية لشهيد حادث بنك الفيوم.. صور

شيع المئات من قيادات مديرية أمن الدقهلية، والمواطنين، ظهر اليوم جثمان الشهيد عقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، مفتش مباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والذي استشهد على يد أحد الخارجين عن القانون خلال محاولة السيطرة عليه داخل أحد البنوك بمدينة الفيوم.

وخرج الجثمان في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد الشربيني، مفتش الأمن العام وقيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية وزملاء الشهيد في حضور شعبي للمشاركة في تشييع الجثمان.

وأدى صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر ثم انطلقت الجنازة بشارع الجيش حتى ميدان المحافظة وشارع قناة السويس وصولا لمقابر الأسرة بمنطقة جديلة لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط ترديد بعض المواطنين هتافات "لاله الا الله الشهيد حبيب الله"، وعزف الموسيقى العسكرية.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا، امس، قالت فيه إنه بتاريخ اليوم 21 الجاري تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة مطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج، حيث انتقلت قوة أمنية، وتمكنت من السيطرة عليه بعد أن قام العميل بإصابة العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، بآلة حادة كانت بحوزته، أسفرت عن استشهاده.

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