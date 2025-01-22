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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: مصر دولة لا يستطيع أحد تهديدها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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طالب الرئيس عبدالفتاح  السيسي خلال كلمته في حفل عيد الشرطة بالوقوف دقيقة حدا على أرواح الشهداء

كما أكد الرئيس السيسي أنه لا بد أن نكون منتبهين ويقظين جدا ومصر دولة لا يستطيع أحد تهديدها.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشادهم كما كرم الرئيس عددا من القيادات الأمنية.

 

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